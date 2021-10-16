Російський перепис в окупованому Криму є черговим порушенням міжнародного права - Кориневич
Російський перепис в окупованому Криму є черговим порушенням міжнародного права, і всі порушення будуть фіксуватися для подальшого захисту прав населення у міжнародних судах
Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, передає RegioNews з посиланням на УНН.
Цей перепис може створюватися для маніпуляції і створення картинки, але я думаю, що всі чудово розуміють — і в Україні, і в світі, — що все, що робить Росія у Криму — це порушення міжнародного права. І ніякого співвідношення з реальністю це все не має. І безумовно це все в один день перестане відбуватися, і РФ піде з Криму, — заявив Кориневич.
Він відзначив, що до цього часу "нам треба фіксувати і документувати всі порушення" для того, аби можна було говорити про захист прав та інтересів у міжнародних судах.
Цілком логічною є заява МЗС і, безумовно, так само реакція наших міжнародних партнерів — США, а також ЄС. Це безумовно спроба легітимізувати спробу анексії,— додав Кориневич.
Як відомо, в окупованому Криму 15 жовтня почався перепис населення, який триватиме до 14 листопада.
Як повідомлялося, 11 жовтня СБУ затримала топчиновника окупаційної влади Криму.