Російський перепис в окупованому Криму є черговим порушенням міжнародного права - Кориневич

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Російський перепис в окупованому Криму є черговим порушенням міжнародного права, і всі порушення будуть фіксуватися для подальшого захисту прав населення у міжнародних судах

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Цей перепис може створюватися для маніпуляції і створення картинки, але я думаю, що всі чудово розуміють — і в Україні, і в світі, — що все, що робить Росія у Криму — це порушення міжнародного права. І ніякого співвідношення з реальністю це все не має. І безумовно це все в один день перестане відбуватися, і РФ піде з Криму, — заявив Кориневич.

Він відзначив, що до цього часу "нам треба фіксувати і документувати всі порушення" для того, аби можна було говорити про захист прав та інтересів у міжнародних судах.

Цілком логічною є заява МЗС і, безумовно, так само реакція наших міжнародних партнерів — США, а також ЄС. Це безумовно спроба легітимізувати спробу анексії,— додав Кориневич.

Як відомо, в окупованому Криму 15 жовтня почався перепис населення, який триватиме до 14 листопада.

Як повідомлялося, 11 жовтня СБУ затримала топчиновника окупаційної влади Криму.

Раніше, 20 вересня, слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних виборів у Криму.