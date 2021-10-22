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22 жовтня 2021, 17:21 83

У Києві СБУ викрила "тіньову" схему грошових переказів до Криму

22 жовтня 2021, 17:21 83
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Фото: з відкритих джерел
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В Києві Служба безпеки України викрила протиправний небанківський механізм грошових переказів на тимчасово окуповану територію АР Крим

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, організаторами схеми була група осіб з Києва та АР Крим. Вони обійшли українське законодавство і щоб вивести "віртуальні" кошти у готівку, конвертували їх спочатку у біткоїни.

У ході обшуку, проведеного у київському офісі, правоохоронці вилучили:

  • понад 750 тис. доларів;
  • майже 650 тис. євро;
  • значні кошти у вітчизняній валюті.

Раніше повідомлялось, що контррозвідники Служби безпеки України викрили незаконний механізм розтрати бюджетних коштів керівництвом одного з державних підприємств, яке входить до структури "Укроборонпрому".

обшуки СБУ Крим гроші криптовалюта

 
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