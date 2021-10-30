В столице митинговали за освобождение политических пленников Кремля

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На Майдане Независимости в Киеве прошла акция "Свободу политзаключенным Кремля", в которой приняли участие члены Меджлиса крымскотатарского народа, представители правозащитных организаций и общественные деятели

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Соорганизаторами выступили ГП "Крымский дом", Меджлис крымскотатарского народа и Платформа освобождения политзаключенных и Prisoners Voice.

Участники акции протестовали против произвольных задержаний, происходящих на территории временно оккупированного Крыма. В частности - из-за задержания 3-4 сентября братьев Асана и Азиза Ахтемовых, а также члена Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, который принудительно находится в психбольнице. Всех их обвиняют в якобы организации и осуществлении диверсии.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что только за сентябрь-октябрь 2021 года в оккупированном Крыму состоялось около десятка обысков.

Были задержаны и через судилища в административном порядке наказаны более 100 соотечественников, которые выходили с акциями протеста к зданиям российского ФСБ в оккупированном Крыму или выходили на площади возле судов, чтобы поддержать тех соотечественников, которых незаконно судят, — отметил политик.

По его словам, более 100 человек захватили оккупанты, отвезли в отделение оккупационной полиции: "Протоколы, судилища и денежные штрафы... Оккупанты пытаются максимально раздавить коренной крымскотатарский народ, этнических украинцев временно оккупированного Крыма, чтобы никто не дерзнул сказать слово в защиту тех, кого репрессируют, чтобы никто вообще не выходил на поддержку кого-то".

У крымских татар есть два качества, о которых знают все, потому что они проявляются всегда: это достоинство — в сложнейших условиях они не склоняют головы, как бы к ним ни применялись пытки. И второе - это поддержка друг друга. У крымских татар стыдно не выходить в поддержку другого. Эти два качества российские оккупанты пытаются крымских татар лишить, — отметил Чубаров.

Также он добавил, что оккупанты применяют к захваченным лицам физические и психологические пытки.

Российские оккупанты теперь обвиняют Наримана Джеляла, Асана Ахтемова, Азиза Ахтемова в якобы осуществлении ими диверсии в составе организованной группы. По их законам это до 20 лет лишения свободы, - добавил Чубаров.

Чубаров добавил, что в российском содержании в оккупированном Крыму и России находятся уже более 130 человек, а без родителей остаются 197 малолетних детей.

Как сообщалось, пункт пропуска на админгранице с оккупированным Крымом закрывают.

Раньше Зеленский рассказал о роли ООН в решении вопроса Донбасса и Крыма.