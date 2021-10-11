Пункт пропуску на адмінкордоні з окупованим Кримом закривають

з відкритих джерел

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративному кордоні з окупованим Кримом закриють з 19 жовтня

Про це пише RegioNews з посиланням на розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації

"Припинити функціонування контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї "Чаплинка" з 19 жовтня 2021 року", - йдеться у розпорядженні.

Контроль за його виконанням покладено на заступника голови ОДА Едуарда Науменка. Управлінню внутрішньої та інформаційної політики адміністрації доручено забезпечити публікацію розпорядження в ЗМІ.

КПВВ "Чаплинка" тимчасово закрили ще 7 червня через ремонтні роботи. Передбачалося, що вони триватимуть два тижні.

Пізніше стало відомо, що ремонт триватиме до 15 липня. Потім терміни його закінчення неодноразово переносили.