В Україні з'явився віртуальний музей російської агресії - міністр

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В Україні розпочав роботу віртуальний музей російської агресії. У Мінкульті вважають, що це спростить доведення анексії Криму

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка

"Цей проєкт збирає і наочно ілюструє факти порушень Росією територіальної цілісності нашої держави. Детально знайомить з 20 кейсами, пов’язаними з окупацією Криму. Зникнення і викрадення людей, екологічні, воєнні та інші злочини, які скоювала РФ, починаючи з 2014-го року. Документальні факти, разом з фото- та відео- доказами та публікаціями незалежних медіа, усні свідчення, особові та судові справи – все це використовувалося для відображення якомога повної, реальної картини. Нам потрібно віртуально захищати себе, бо війна йде на різних фронтах, в тому числі, на фронті фальсифікацій та фейків", - розповів міністр

За його словами, в подальному чиновники мають намір продемонструвати "кейси з окупації Донбасу". Ткаченко додав, що передбачається і англомовна версія

"Віртуальний музей російської агресії спростить роботу в частині доказової бази щодо анексії Криму", - резюмував Олександр Ткаченко