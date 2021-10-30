Доба в ООС: 19 порушень "тиші" і п’ятеро поранених українських бійців

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Упродовж минулої доби, 29 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляють у штабі ООС, передає RegioNews.

Поблизу Причепилівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Зайцевого найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля Майорська та двічі в біля Новотошківського.

Поблизу Новоселівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Катеринівки ворог два рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Позиції поблизу Водяного, що на Приазов’ї, потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Мар’їнки обстріл вівся з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та двічі біля Павлополя.

Також неподалік Павлополя ворог два рази здійснив обстріли з гранатометів різних систем.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених – задовільний, - повідомляють у штабі.

У штабі додають, що наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 30 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомлялося, станом на вчорашній вечір на Донбасі зафіксували 9 порушень, трьох наших бійців поранено.