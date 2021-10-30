10:24  30 жовтня
COVID-29 в Україні: понад 26 тисяч випадків за добу
11:26  29 жовтня
З 1 листопада в Україні з'являться нові дорожні знаки
10:06  30 жовтня
Доба в ООС: 19 порушень "тиші" і п’ятеро поранених українських бійців
UA | RU
UA | RU
30 жовтня 2021, 10:06 122

Доба в ООС: 19 порушень "тиші" і п’ятеро поранених українських бійців

30 жовтня 2021, 10:06 122
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Упродовж минулої доби, 29 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомляють у штабі ООС, передає RegioNews.

Поблизу Причепилівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Зайцевого найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля Майорська та двічі в біля Новотошківського.

Поблизу Новоселівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Катеринівки ворог два рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Позиції поблизу Водяного, що на Приазов’ї, потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Мар’їнки обстріл вівся з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та двічі біля Павлополя.

Також неподалік Павлополя ворог два рази здійснив обстріли з гранатометів різних систем.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених – задовільний, - повідомляють у штабі.

У штабі додають, що наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 30 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомлялося, станом на вчорашній вечір на Донбасі зафіксували 9 порушень, трьох наших бійців поранено.

Донбас ООС РФ війна обстріли поранення

Кравчук не повернеться до кінця року у ТКГ - Арестович
29 жовтня 2021, 19:39
Стало відоме ім’я бійця, який загинув учора в зоні ООС
28 жовтня 2021, 19:04
На Луганщині російські окупанти обстріляли Трьохізбенку:пошкоджено будинки мирних жителів
27 жовтня 2021, 22:02
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
У тихому болоті. Як у Вінниці уживається влада Гройсмана із намісником Зеленського
Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram