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На Донбасі зафіксували 9 порушень, трьох наших бійців поранено
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29 жовтня 2021, 17:33 4

На Донбасі зафіксували 9 порушень, трьох наших бійців поранено

29 жовтня 2021, 17:33 4
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з відкритих джерел
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Упродовж поточної доби в зоні проведення Операції об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Трьох бійців ООС поранено.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

Поблизу Причепилівки окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Павлополя ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

В напрямку Зайцевого найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

В бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Новотошківського ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

В районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та Павлопіль російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я двох поранених – задовільний, одного – середньої важкості.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Українські підрозділи контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби, 28 жовтня, з боку окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Донбас ООС мінські угоди обстріли поранення

 
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