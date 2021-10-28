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28 жовтня 2021, 19:04 4

Стало відоме ім’я бійця, який загинув учора в зоні ООС

28 жовтня 2021, 19:04 4
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Фото з відкритих джерел
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Під час виконання бойового завдання в Луганській області загинув старший солдат Віктор Рачугін

Про це на сторінці у Facebook повідомив Запорізький обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

27 жовтня при виконанні бойового завдання загинув наш земляк, старший оператор відділення протитанкового взводу механізованого батальйону 17 окремої танкової бригади старший солдат Віктор Рачугін, - йдеться у дописі.

Він народився 31 січня 1985 р. у м. Запоріжжя, отримав середню спеціальну освіту, працював за фахом. У березні 2021 року уклав контракт щодо проходження військової служби у ЗС України.

Трагедія сталася в районі населеного пункту Новотошківське Луганської області

За бажанням родини загиблого прощання відбудеться на Алеї Захисників у парку Металургів у суботу, 30 жовтня о 10:00.

Як повідомлялося,учора на Донбасі було зафіксовано 15 порушень, загинув боєць ООС.

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