Сутки в ООС: 19 нарушений "тишины" и пятеро раненых украинских бойцов

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За прошедшие сутки, 29 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщают в штабе ООС, передает RegioNews.

Вблизи Причепиловки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Зайцева наемники дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вражеские войска применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие у Майорская и дважды в у Новотошковского.

Вблизи Новоселовки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

В направлении Катериновки враг два раза вел огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Позиции вблизи Водяного, что на Приазовье, попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Марьинки обстрел велся из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17 в районе населенных пунктов Станица Луганская, Лебединское и дважды возле Павлополя.

Также неподалеку Павлополя враг два раза совершил обстрелы из гранатометов различных систем.

Кроме того на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

В результате враждебных действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненых удовлетворительное, - сообщают в штабе.

В штабе добавляют, что наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 30 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, по состоянию на вчерашний вечер на Донбассе зафиксировали 9 нарушений, трое наших бойцов ранены.