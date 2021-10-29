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29 жовтня 2021, 16:27 851

П'ятьом викритим фальсифікаторам ліків загрожує довічне ув'язнення

29 жовтня 2021, 16:27 851
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Фото з відкритих джерел
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Завершено досудове розслідування щодо учасників злочинної організації, які виготовляли фальсифіковані ліки для онкохворих

Про це повідомляють в МВС, передає RegioNews.

До складу злочинної організації входило п’ятеро осіб: двоє організаторів з України та троє виконавців, двоє із них — іноземці, які мали необхідні зв’язки для поширення фальсифікованих ліків на території інших країн.

За даними розслідування, протягом трьох років група підробляла ліки для онкохворих відомих європейських брендів. Підпільний склад був у Києві. Одна упаковка препаратів коштувала 1 500 доларів.

Фальшиві медикаменти контрабандним шляхом доправляли на території США, Малайзії, Індії та Ізраїлю. На гроші від продажу купували елітну нерухомість та автомобілі.

Під час обшуків за місцем скоєння злочинної діяльності та місцем проживання її учасників вилучили: устаткування, тару, записи з "чорновою” бухгалтерією, фальсифіковані лікарські засоби на суму понад 15 млн гривень, а також 8 млн гривень, які вони отримали від незаконної діяльності.

Зловмисникам інкримінують скоєння злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації);

ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);

ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару);

ч. 3 ст. 305 (Контрабанда фальсифікованих лікарських засобів);

ч. 3 ст. 321-1 (Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів), - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці додають, що зловмисникам загрожує ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, СБУ викрила масштабне виробництво підробних ліків. За рік зловмисники "наварювали" понад 15 млн гривень.

Раніш викрили харків’ян, які налагодили маштабне виробництво фальсифікованих медпрепаратів.

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