Затриманому розробнику фейкової "Дії" запропонували стажування в Мінцифрі

Фото: Facebook Є.Єніна

Затриманому розробнику фейкової "Дії" запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації. Але це не звільнить його від кримінальної відповідальності

Про це повідомляє заступник голови МВС Єгеній Єнін на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

За його словами, кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який створив фейкову "Дію".

Також швидко ми познайомили його з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Молодій людині запропонували спокутувати свою провину і постажуватися в міністерстві, - зазначив Єнін.

Він уточнив, що хлопцю все одно доведеться нести відповідальність за підробку документів.

Як повідомлялося, учора кіберполіція викрила розробника фейкової "Дії".