Затриманому розробнику фейкової "Дії" запропонували стажування в Мінцифрі
Затриманому розробнику фейкової "Дії" запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації. Але це не звільнить його від кримінальної відповідальності
Про це повідомляє заступник голови МВС Єгеній Єнін на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.
За його словами, кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який створив фейкову "Дію".
Також швидко ми познайомили його з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Молодій людині запропонували спокутувати свою провину і постажуватися в міністерстві, - зазначив Єнін.
Він уточнив, що хлопцю все одно доведеться нести відповідальність за підробку документів.
Як повідомлялося, учора кіберполіція викрила розробника фейкової "Дії".
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