15:20  28 жовтня
Київ з 1 листопада посилює карантинні обмеження: як працюватимуть школи, ТРЦ та транспорт
13:09  28 жовтня
У поліції назвали основні версії вбивства активіста "Правого сектора"
18:14  28 жовтня
На Донбасі російські окупанти чотири рази гатили із забороненої зброї, двої бійців ООС поранено
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2021, 19:34 4

Затриманому розробнику фейкової "Дії" запропонували стажування в Мінцифрі

28 жовтня 2021, 19:34 4
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook Є.Єніна
Читайте также
на русском языке

Затриманому розробнику фейкової "Дії" запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації. Але це не звільнить його від кримінальної відповідальності

Про це повідомляє заступник голови МВС Єгеній Єнін на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

За його словами, кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який створив фейкову "Дію".

Також швидко ми познайомили його з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Молодій людині запропонували спокутувати свою провину і постажуватися в міністерстві, - зазначив Єнін.

Він уточнив, що хлопцю все одно доведеться нести відповідальність за підробку документів.

Як повідомлялося, учора кіберполіція викрила розробника фейкової "Дії".

Дія поліція Мінцифри фейк кіберзахист

У Києві затримали серійного крадія шкільних ноутбуків
28 жовтня 2021, 14:34
Підприємця з Вінниччини викрили на продажі фіктивних COVID-сертифікатів
28 жовтня 2021, 12:44
"Корочки" за 6 тисяч: У Запоріжжі працівники автошколи погоріли на хабарі
27 жовтня 2021, 19:56
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua