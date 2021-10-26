Поліцейські Хмельниччини викрили лікаря-травматолога на "торгівлі" COVID-сертифікатами

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У Хмельницькій області слідчі викрили лікаря-травматолога однієї з лікарень регіону разом з посередником під час передачі 5 тисяч гривень неправомірної вигоди

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Національної поліції України.

"Лікар-травматолог однієї з лікарень регіону отримав через посередника 5 000 гривень неправомірної вигоди. За цю суму гарантував громадянинові "липову" вакцинацію від COVID-19, внесення даних до відповідної бази та отримання сертифікату про вакцинацію", - йдеться у повідомленні.

Заходи з документування "схеми" отримання сертифікатів проводилися під контролем працівників поліції.

За місцем роботи медпрацівника, крім суми хабаря, правоохоронці вилучили 12 тис. доларів, походження яких встановлюється.

Нагадаємо, нещодавно у Києві правоохоронці викрили лікаря та трьох медсестер лабораторії, які видавали підроблені COVID-сертифікати без здачі аналізів.