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29 октября 2021, 16:27 846

Пятерым разоблаченным фальсификаторам лекарств грозит пожизненное заключение

29 октября 2021, 16:27 846
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Фото из открытых источников
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Завершено досудебное расследование в отношении участников преступной организации, которые изготавливали фальсифицированные лекарства для онкобольных

Об этом сообщают в МВД, передает RegioNews.

В состав преступной организации входило пять человек: двое организаторов из Украины и трое исполнителей, двое из них — иностранцы, которые имели необходимые связи для распространения фальсифицированных лекарств на территории других стран.

По данным расследования, в течение трех лет группа подделывала лекарства для онкобольных известных европейских брендов. Подпольный склад был в Киеве. Одна упаковка препаратов стоила 1 500 долларов.

Фальшивые медикаменты контрабандным путем доставляли на территории США, Малайзии, Индии и Израиля. На деньги от продажи покупали элитную недвижимость и автомобили.

Во время обысков по месту совершения преступной деятельности и месту проживания ее участников изъяли: оборудование, тару, записи с "черной” бухгалтерией, фальсифицированные лекарственные средства на сумму более 15 млн гривен, а также 8 млн гривен, которые они получили от незаконной деятельности.

Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации);

ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара);

ч. 3 ст. 305 (Контрабанда фальсифицированных лекарственных средств);

ч. 3 ст. 321-1 (Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств), - говорится в сообщении.

Правоохранители добавляют, что злоумышленникам грозит заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, СБУ разоблачила масштабное производство поддельных лекарств. За год злоумышленники "наваривали" более 15 млн гривен.

Ранее разоблачили харьковчан, наладивших масштабное производство фальсифицированных медпрепаратов.

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