Пятерым разоблаченным фальсификаторам лекарств грозит пожизненное заключение
Завершено досудебное расследование в отношении участников преступной организации, которые изготавливали фальсифицированные лекарства для онкобольных
Об этом сообщают в МВД, передает RegioNews.
В состав преступной организации входило пять человек: двое организаторов из Украины и трое исполнителей, двое из них — иностранцы, которые имели необходимые связи для распространения фальсифицированных лекарств на территории других стран.
По данным расследования, в течение трех лет группа подделывала лекарства для онкобольных известных европейских брендов. Подпольный склад был в Киеве. Одна упаковка препаратов стоила 1 500 долларов.
Фальшивые медикаменты контрабандным путем доставляли на территории США, Малайзии, Индии и Израиля. На деньги от продажи покупали элитную недвижимость и автомобили.
Во время обысков по месту совершения преступной деятельности и месту проживания ее участников изъяли: оборудование, тару, записи с "черной” бухгалтерией, фальсифицированные лекарственные средства на сумму более 15 млн гривен, а также 8 млн гривен, которые они получили от незаконной деятельности.
Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации);
ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);
ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара);
ч. 3 ст. 305 (Контрабанда фальсифицированных лекарственных средств);
ч. 3 ст. 321-1 (Фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств), - говорится в сообщении.
Правоохранители добавляют, что злоумышленникам грозит заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Как сообщалось, СБУ разоблачила масштабное производство поддельных лекарств. За год злоумышленники "наваривали" более 15 млн гривен.