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29 жовтня 2021, 15:29 299

У Рівному викрили турагенцію, де торгували підробленими ПЛР-тестами

29 жовтня 2021, 15:29 299
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У Рівному правоохоронці встановили, що в місцевому туристичному агентстві пропонували придбати фальшивий тест на COVID-19 громадянам, які планували виїхати за кордон

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Рівненської окружної прокуратури.

Довідки видавали без проведення обстеження пацієнта і відбору матеріалів для дослідження. Відтак, інфікована людина мала можливість вільно отримати негативні результати тестування", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшук в офісі туристичної агенції та вдома у фігурантів. За їх результатами вилучили комп’ютери, копії документів та вже оформлені майбутніми датами довідки про проходження ПЛР-тестування, з негативним заключенням щодо наявності коронавірусної інфекції.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, на Волині поліцейські затримали чоловіка, який продавав фейкові довідки про COVID-19.

Раніше на Київщині СБУ заблокувала онлайн-ресурси, що збували підроблені тести на коронавірус.

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