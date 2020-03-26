Харків’яни налагодили маштабне виробництво фальсифікованих медпрепаратів

СБУ блокувала масштабне виготовлення та реалізацію по всій країні контрафактних ліків

Фото: СБУ

СБУ блокувала масштабне виготовлення та реалізацію по всій країні контрафактних ліків

Про це RegioNews повідомили в прес-службі СБУ.

За даними досудового слідства, протиправну схему налагодили кілька мешканців Харкова, а також один із приватних столичних дистриб`юторів лікарських засобів.

Встановлено, що з 2016 року ділки організували кустарне виробництво препаратів, які застосовують для лікування пацієнтів із захворюваннями ендокринної системи, а також знеболювальних засобів.

Цех, де відбувалося виготовлення підробки із сировини сумнівного походження, вони облаштували в орендованому приміщенні у промисловій зоні Харкова. Збували фальсифікат під виглядом продукції відомих вітчизняних виробників фармпрепаратів через інтернет ресурси та аптечні мережі.

За попередніми підрахунками щорічно ділки реалізовували підробки у середньому на 15 мільйонів гривень.

Трьох фігурантів справи, у тому числі й представника фірми-дистриб`ютора правоохоронці затримали в Києві та Харкові.

Під час слідчих дій за адресами проживання учасників групи, а також за місцем виробництва фальсифікату правоохоронці вилучили сировину, контрафактну продукцію, обладнання, документи та носії інформації, що містять дані про оборудки зловмисників.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, затриманим оголошено про підозри. Наразі вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, задіяних у протиправній діяльності та притягнення їх до кримінальної відповідальності.