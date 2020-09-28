СБУ викрила масштабне виробництво підробних ліків

За рік зловмисники "наварювали" понад 15 млн гривень

За рік зловмисники "наварювали" понад 15 млн гривень

Фото: СБУ

Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої незаконно виготовляли та реалізовували фальсифіковані анаболічні та сильнодіючі препарати на мільйони гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Організували нелегальний бізнес четверо мешканців Харкова та Києва. Сировину для виготовлення фальсифікату вони отримували поштовими відправленнями з однієї з країн Східної Азії.

Виробництво медикаментів зловмисники здійснювали кустарним способом в орендованому приміщенні у харківській промисловій зоні. Для підробки упаковки, голограм та інструкцій учасники злочину використовували потужності однієї з міських типографій, де працював один із спільників", - йдеться у повідомленні.

Збували фальсифікат під виглядом продукції відомих вітчизняних виробників фармпрепаратів через інтернет та аптечні мережі. За попередніми підрахунками щорічно ділки реалізовували підробки у середньому на 15 млн гривень.

Чотирьом учасникам групи оголошено про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України. Двом з них судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною затримали псевдодипломата з бусом контрабандних сигарет.