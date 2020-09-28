СБУ викрила масштабне виробництво підробних ліків
Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої незаконно виготовляли та реалізовували фальсифіковані анаболічні та сильнодіючі препарати на мільйони гривень.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.
Організували нелегальний бізнес четверо мешканців Харкова та Києва. Сировину для виготовлення фальсифікату вони отримували поштовими відправленнями з однієї з країн Східної Азії.
Виробництво медикаментів зловмисники здійснювали кустарним способом в орендованому приміщенні у харківській промисловій зоні. Для підробки упаковки, голограм та інструкцій учасники злочину використовували потужності однієї з міських типографій, де працював один із спільників", - йдеться у повідомленні.
Збували фальсифікат під виглядом продукції відомих вітчизняних виробників фармпрепаратів через інтернет та аптечні мережі. За попередніми підрахунками щорічно ділки реалізовували підробки у середньому на 15 млн гривень.
Чотирьом учасникам групи оголошено про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України. Двом з них судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною затримали псевдодипломата з бусом контрабандних сигарет.