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28 вересня 2020, 11:19 3

СБУ викрила масштабне виробництво підробних ліків

28 вересня 2020, 11:19 3
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За рік зловмисники "наварювали" понад 15 млн гривень
За рік зловмисники "наварювали" понад 15 млн гривень
Фото: СБУ
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Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої незаконно виготовляли та реалізовували фальсифіковані анаболічні та сильнодіючі препарати на мільйони гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Організували нелегальний бізнес четверо мешканців Харкова та Києва. Сировину для виготовлення фальсифікату вони отримували поштовими відправленнями з однієї з країн Східної Азії.

Виробництво медикаментів зловмисники здійснювали кустарним способом в орендованому приміщенні у харківській промисловій зоні. Для підробки упаковки, голограм та інструкцій учасники злочину використовували потужності однієї з міських типографій, де працював один із спільників", - йдеться у повідомленні.

Збували фальсифікат під виглядом продукції відомих вітчизняних виробників фармпрепаратів через інтернет та аптечні мережі. За попередніми підрахунками щорічно ділки реалізовували підробки у середньому на 15 млн гривень.

Чотирьом учасникам групи оголошено про підозри у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України. Двом з них судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною затримали псевдодипломата з бусом контрабандних сигарет.

СБУ злочин кримінальна справа контрабанда ліки
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