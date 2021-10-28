15:20  28 жовтня
Київ з 1 листопада посилює карантинні обмеження: як працюватимуть школи, ТРЦ та транспорт
13:09  28 жовтня
У поліції назвали основні версії вбивства активіста "Правого сектора"
18:14  28 жовтня
На Донбасі російські окупанти чотири рази гатили із забороненої зброї, двої бійців ООС поранено
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2021, 20:41 71

Друга за тиждень смертельна ДТП з Інфініті в Харкові: загинула пішохідка

28 жовтня 2021, 20:41 71
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Харкові вдруге за тиждень сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Infiniti: сьогодні увечері під колесами авто загинула пішохідка

Про це повідомляє "Вечірній Харків" з посиланням на міські Telegram-канали, передає RegioNews .

Цього разу, за попередніми даними, за кермом автомобіля Infiniti перебувала дівчина. Під колесами автомобіля загинула жінка-пішоход. Інших подробиць трагедії поки немає.

Нагадаємо, увечері 26 жовтня трапилася смертельна ДТП у Харкові: автівка на шаленій швидкості пронеслася на червоне світло.

Сьогодні суд арештував на два місяці неповнолітнього мажора, який влаштував ДТП у Харкові.

ДТП смерть водії Харків жінки

Смертельна ДТП у Харкові: пасажирка Infifniti розповіла, хто насправді був за кермом
28 жовтня 2021, 17:58
Смертельна ДТП з Infiniti у Харкові: стало відомо про стан постраждалих
28 жовтня 2021, 16:13
Батько харківського мажора, який скоїів смертельну ДТП каже, що йому пропонували відкупитися
28 жовтня 2021, 14:12
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram