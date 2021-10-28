Друга за тиждень смертельна ДТП з Інфініті в Харкові: загинула пішохідка
У Харкові вдруге за тиждень сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Infiniti: сьогодні увечері під колесами авто загинула пішохідка
Про це повідомляє "Вечірній Харків" з посиланням на міські Telegram-канали, передає RegioNews .
Цього разу, за попередніми даними, за кермом автомобіля Infiniti перебувала дівчина. Під колесами автомобіля загинула жінка-пішоход. Інших подробиць трагедії поки немає.
Нагадаємо, увечері 26 жовтня трапилася смертельна ДТП у Харкові: автівка на шаленій швидкості пронеслася на червоне світло.
Сьогодні суд арештував на два місяці неповнолітнього мажора, який влаштував ДТП у Харкові.
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