Смертельна ДТП у Харкові: пасажирка Infifniti розповіла, хто насправді був за кермом

Фото: сайт Національної поліції

16-річна пасажирка Infifniti, яка потрапила в ДТП у Харкові, розповіла, що за кермом автомобіля перебував Микола Харківський

Про це мати Єлизавети Дусик розповіла Newsroom, пише RegioNews.

За її словами, того вечора дочка сиділа на передньому пасажирському сидінні Infifniti, ззаду були її друзі - Михайло і Валерій. За кермом був 16-річний Харківський.

"Звичайно, за кермом був він. Ми навіть написали свідчення. Вона сиділа попереду на пасажирському сидінні поруч з ним", - розповіла Наталія Дусик.

Жінка зазначила, що її дочка не перебувала у відносинах з Миколою.

"Він їй ніякий не хлопець, як пишуть. Через це їй приходять погрози. Люди думають, що аварію спровокував її хлопець, тому бажають їй смерті. При цьому ні сам Микола, ні його сім'я на контакт не виходили і нічого не просили. Ні допомоги, ні погроз від них не було", - розповіла вона.

Нагадаємо, у Харкові ввечері 26 жовтня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Infiniti, Chevrolet і Skoda. Автомобіль марки Infiniti виїхав на червоне світло і вчинив зіткнення з автомобілем марки Chevrolet Aveo червоного кольору, а також з іншим автомобілем, марки Skoda.

Національна поліція відкрила кримінальне провадження по факту смертельної ДТП, що сталася вночі у Харкові. Керував автомобілем Infiniti 16-річний водій. Винуватцем резонансної аварії є Микола Харківський, 2005 року народження, який мешкає в Харкові. Дороге авто він отримав нещодавно в подарунок від батьків, а 18 вересня його зупиняли патрульні через порушення правил дорожнього руху та водіння без посвідчення водія.

Начальник відділу ГУНП України в Харківській області Олександр Умніков розповів, що 16-річний Микола Харківський, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, у момент аварії на проспекті Гагаріна був тверезим.