Второе за неделю смертельное ДТП с Инфинити в Харькове: погибла пешеходка

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В Харькове второй раз за неделю произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Infiniti: сегодня вечером под колесами авто погиб пешеход

Об этом сообщает "Вечерний Харьков" со ссылкой на городские Telegram-каналы, передает RegioNews.

На этот раз, по предварительным данным, за рулем автомобиля Infiniti находилась девушка. Под колесами автомобиля погибла женщина-пешеход. Других подробностей трагедии пока нет.

Напомним, вечером 26 октября случилась смертельное ДТП в Харькове: машина на бешеной скорости пронеслась на красный свет.