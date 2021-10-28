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28 октября 2021, 20:41 46

Второе за неделю смертельное ДТП с Инфинити в Харькове: погибла пешеходка

28 октября 2021, 20:41 46
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Фото из открытых источников
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В Харькове второй раз за неделю произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Infiniti: сегодня вечером под колесами авто погиб пешеход

Об этом сообщает "Вечерний Харьков" со ссылкой на городские Telegram-каналы, передает RegioNews.

На этот раз, по предварительным данным, за рулем автомобиля Infiniti находилась девушка. Под колесами автомобиля погибла женщина-пешеход. Других подробностей трагедии пока нет.

Напомним, вечером 26 октября случилась смертельное ДТП в Харькове: машина на бешеной скорости пронеслась на красный свет.

Сегодня суд арестовал на два месяца несовершеннолетнего мажора, устроившего ДТП в Харькове.

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