Маски із прозорого пластику не вважаються засобом індивідуального захисту – ЦГЗ

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Маски із прозорого пластику, які використовують співробітники сфери громадського харчування та обслуговування замість звичайних медичних масок, не вважаються засобом індивідуального захисту

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я, передає RegioNews.

Прозорі пластикові захисні маски через особливості своєї конструкції, а саме нещільне прилягання до обличчя, створюють лише ілюзію захисту, бо лише частково закривають обличчя на рівні рота, а тому їх використання наражає на небезпеку і користувача, і оточуючих, – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, пластикові маски не належать до засобів індивідуального захисту.

Вони не можуть замінити використання захисних медичних масок чи захисних щитків, – йдеться в повідомленні.

Фахівці закликають використовувати "правильні" маски, які мають закривати рот і ніс, а також продовжувати використовувати їх навіть після отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу.

Як повідомлялося, в Україні антирекорд нових випадків коронавірусу за добу.