Прем'єр підтвердив плани вакцинувати 70% населення від COVID-19 до кінця року

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Кабінет Міністрів підтверджує намір вакцинувати 70% дорослого населення до кінця 2021 року

Як передає RegioNews, про це під час брифінгу за підсумками візиту до Донецької області заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль

"Ми хочемо вакцинувати 70% дорослого населення до кінця року ", - зазначив очільник уряду

Він наголосив, що до кінця року в Україні планується вакцинувати 20 млн дорослого населення.

За словами прем'єр-міністра, Кабмін розраховує, що на тиждень вакцинуватимуться 1,5 млн осіб, щоб до кінця року більшість населення було вакцинована.

З початку вакцинальної кампанії щеплено понад 7 мільйонів українців

У Міністерстві охорони здоров'я заявили про намір збільшити охоплення вакцинацією проти коронавірусу. Планується щотижня робити до 1,5 млн щеплень.

Нагадємо, що прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що за умови вакцинації 70% населення усі карантинні обмеження можна буде знімати