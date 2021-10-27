Прем'єр підтвердив плани вакцинувати 70% населення від COVID-19 до кінця року
Кабінет Міністрів підтверджує намір вакцинувати 70% дорослого населення до кінця 2021 року
Як передає RegioNews, про це під час брифінгу за підсумками візиту до Донецької області заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль
"Ми хочемо вакцинувати 70% дорослого населення до кінця року ", - зазначив очільник уряду
Він наголосив, що до кінця року в Україні планується вакцинувати 20 млн дорослого населення.
За словами прем'єр-міністра, Кабмін розраховує, що на тиждень вакцинуватимуться 1,5 млн осіб, щоб до кінця року більшість населення було вакцинована.
З початку вакцинальної кампанії щеплено понад 7 мільйонів українців
У Міністерстві охорони здоров'я заявили про намір збільшити охоплення вакцинацією проти коронавірусу. Планується щотижня робити до 1,5 млн щеплень.
Нагадємо, що прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що за умови вакцинації 70% населення усі карантинні обмеження можна буде знімати