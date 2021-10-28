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28 жовтня 2021, 12:43 336

У МОЗ не виключають подальшого розширення "червоної зони"

28 жовтня 2021, 12:43 336
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з відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я не виключає запровадження червоного рівня епіднебезпеки у ще більшій кількості регіонів

Як передає RegioNews про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Вже 8 областей перебувають на червоному рівні епіднебезпеки. З 30 жовтня до них доєднаються Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області. Таким чином посилений карантин торкнувся вже більшості українських областей. Не виключено, що цей перелік буде зростати, адже сьогодні лише три області відповідають жовтому рівню епіднебезпеки", - сказав Кузін.

За його словами, наразі понад 66% ліжок, виділених для лікування хворих на COVID-19, вже зайняті. Станом на 27 жовтня у стаціонарах перебуває 41 331 пацієнт із коронавірусною хворобою та ще 6 тисяч осіб із підозрою на COVID-19.

Водночас за словами Кузіна, за 26 жовтня кількість викликів екстреної меддопомоги сягнула 55 тисяч.

"Я закликаю громадян викликати медиків лише при наявності конкретних симптомів — біль у грудній клітці, ознаки дихальної недостатності, сатурація менш як 92%. Висока температура не є сама по собі підставою для виклику бригади екстреної меддопомоги. Викликаючи лікарів без достатніх на те симптомів у час пандемії, це означає забрати можливість врятувати життя того, хто дійсно потребує термінової медичної допомоги", - сказав Кузін.

До переліку "червоних" регіонів найближчими днями можуть додати Київ. Столиця вперше з початку нової хвилі COVID-19 три дні поспіль перевищує два індикатори МОЗ: рівень госпіталізацій та завантаженість ліжок з киснем. Це є підставою для переведення у "червону зону". Засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з цього приводу очікується у п’ятницю. В цей же десь відбудеться засідання київської комісії з ТЕБ та НС.

COVID-19 карантин червона зона ушпиталення МОЗ

 
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