Рада у вівторок може обмежити доступ до будинку парламенту для невакцинованих від COVID-19

з відкритих джерел

Верховна Рада може 2 листопада за ініціативою Президента України провести Позачергове засідання для розгляду медичних та соціальних питань

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм канал речниці фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук

Зокрема, депутати планують розглянути проєкт постанови №6154 про додаткові заходи протидії і поширенню Covid-19, яка передбачає допуск до приміщень парламенту лише за підтвердженою вакцинацією або з дійсним ПЛР-тестом.

Варто зауважити, що вказана постанова не передбачає змін до закону про статус депутата. Таким чином не відомо, чи будуть насправді обмежувати доступ для народних обранців

Також до розгляду заплановані, серед іншого законопроєкти: №6121 щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов‘язання;

№5873 щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров’я;

№5694 щодо функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана;

№4542 про внесення змін до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами.