В Україні антирекорд нових випадків коронавірусу за добу

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В Україні за минулу добу зафіксували 26 071 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 1 830 дітей та 477 медпрацівників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за 27 жовтня зафіксували 576 летальних випадків, госпіталізували 5 366 осіб, одужали 10 006 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517), Львівській (1506) областях та в Києві (1451).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 851 804 осіб, з них 2 411 711 одужали, а 66 204 людини померли.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано 22 574 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1874), Харківській (1641), Одеській (1477), Львівській (1426) областях та Києві (1416).