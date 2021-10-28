09:01  28 жовтня
В Україні антирекорд нових випадків коронавірусу за добу
08:28  28 жовтня
У Сумах поруч з власною автівкою застрелили активіста "Правого сектора"
08:06  28 жовтня
Доба на Донбасі: зафіксовано 15 порушень, загинув боєць ООС
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2021, 09:01 144

В Україні антирекорд нових випадків коронавірусу за добу

28 жовтня 2021, 09:01 144
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за минулу добу зафіксували 26 071 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 1 830 дітей та 477 медпрацівників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за 27 жовтня зафіксували 576 летальних випадків, госпіталізували 5 366 осіб, одужали 10 006 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517), Львівській (1506) областях та в Києві (1451).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 851 804 осіб, з них 2 411 711 одужали, а 66 204 людини померли.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано 22 574 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1874), Харківській (1641), Одеській (1477), Львівській (1426) областях та Києві (1416).

коронавірус вірус ушпиталення хвороба МОЗ пандемія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua