"Червоний" рівень епіднебезпеки в регіоні не вплине на проведення виборів 31 жовтня, - ЦВК

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У ЦВК розповіли, як проходитимуть вибори в "червоній" зоні

Про це повідомляє Центральна виборча комісія у Facebook, передає RegioNews.

Чи відбудуться вибори, якщо моя область — у червоній зоні? Цієї неділі вибори відбудуться у всіх запланованих округах, незалежно від зонування країни. Будь ласка, проголосуйте безпечно, - зазначили в ЦВК.

У комісії нагадали, що на виборчу дільницю в неділю потрібно взяти паспорт, маску, антисептик та особисту ручку й дотримуватися дистанції.

Також у ЦВК наголосили, що якщо людина почувається зле, вона може проголосувати в окремій кабінці.

Як повідомлялося, 1 вересня у двох областях України стартував виборчий процес - процес проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область). Вибори в них відбудуться 31 жовтня.

Також 31 жовтня відбудуться вибори мера Харкова.