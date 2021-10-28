"Червоний" рівень епіднебезпеки в регіоні не вплине на проведення виборів 31 жовтня, - ЦВК
У ЦВК розповіли, як проходитимуть вибори в "червоній" зоні
Про це повідомляє Центральна виборча комісія у Facebook, передає RegioNews.
Чи відбудуться вибори, якщо моя область — у червоній зоні? Цієї неділі вибори відбудуться у всіх запланованих округах, незалежно від зонування країни. Будь ласка, проголосуйте безпечно, - зазначили в ЦВК.
У комісії нагадали, що на виборчу дільницю в неділю потрібно взяти паспорт, маску, антисептик та особисту ручку й дотримуватися дистанції.
Також у ЦВК наголосили, що якщо людина почувається зле, вона може проголосувати в окремій кабінці.
Як повідомлялося, 1 вересня у двох областях України стартував виборчий процес - процес проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область). Вибори в них відбудуться 31 жовтня.
Також 31 жовтня відбудуться вибори мера Харкова.
Також відомо, що з 30 жовтня сім областей переходять у "червону" зону карантину: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області. У МОЗ не виключають подальшого розширення "червоної зони".