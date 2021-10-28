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28 октября 2021, 16:55 5

Маски из прозрачного пластика не считаются средством индивидуальной защиты – ЦОС

28 октября 2021, 16:55 5
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Фото из открытых источников
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Маски из прозрачного пластика, которые используют сотрудники сферы общественного питания и обслуживания вместо обычных медицинских масок, не считаются средством индивидуальной защиты

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, передает RegioNews.

Прозрачные пластиковые защитные маски из-за особенности своей конструкции, а именно неплотного прилегания к лицу, создают лишь иллюзию защиты, ибо лишь частично закрывают лица на уровне рта, а потому их использование подвергает опасности и пользователя и окружающих, – говорится в сообщении.

Как отмечается, пластиковые маски не относятся к средствам индивидуальной защиты.

Они не могут заменить использование защитных медицинских масок или защитных щитков, – говорится в сообщении.

Специалисты призывают использовать "правильные" маски, которые должны закрывать рот и нос, а также продолжать использовать их даже после получения полного курса вакцинации от коронавируса.

Как сообщалось, в Украине антирекорд новых случаев коронавируса за сутки.

Также премьер подтвердил планы вакцинировать 70% населения от COVID-19 до конца года.

медицина COVID-19 защита маски Центр общественного здоровья

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