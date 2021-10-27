На Житомирщині рятувальники цілу ніч гасили пожежу на території школи

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

По прибуттю бійців ДСНС до місця події з’ясувалося, що на відкритій території школи горить 25 куб.м дров. Існувала загроза поширення полум’я на складське приміщення та котельню, що розташовані поруч. Рятувальники прийняли рішення запросити допомогу на гасіння пожежі та підвіз води. Основні сили залучалися на захист споруд, а потім – на гасіння осередку пожежі. Під час процесу ліквідації вогнеборці здійснили 8 підвозів води із водонапірної вежі, що знаходилась у 350 метрах від осередку горіння, - повідомляють рятувальники.