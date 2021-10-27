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27 жовтня 2021, 16:05 91

На Житомирщині рятувальники цілу ніч гасили пожежу на території школи

27 жовтня 2021, 16:05 91
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Фото ДСНС
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26 жовтня о 23:05 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від очевидця про займання дров на території школи у с. Ласки Коростенського району

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

По прибуттю бійців ДСНС до місця події з’ясувалося, що на відкритій території школи горить 25 куб.м дров. Існувала загроза поширення полум’я на складське приміщення та котельню, що розташовані поруч. Рятувальники прийняли рішення запросити допомогу на гасіння пожежі та підвіз води. Основні сили залучалися на захист споруд, а потім – на гасіння осередку пожежі. Під час процесу ліквідації вогнеборці здійснили 8 підвозів води із водонапірної вежі, що знаходилась у 350 метрах від осередку горіння, - повідомляють рятувальники.

Зусиллями вогнеборців о 00:55 займання вдалося локалізувати. Аби запобігти повторному займанню, ще тривалий час рятувальники розтягували та проливали деревину, тому ліквідація відбулась о 6:00.

Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Причини пожежі встановлюються.

Як повідомлялося, сьогодні у Броварах стався вибух на заводі з переробки алюмінію.

Учора в Чернівцях біля обладміністрації вщент згорів автобус.

школа пожежа рятувальники ДСНС Житомирська область

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