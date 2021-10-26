У Чернівцях біля обладміністрації вщент згорів автобус
У Чернівцях вранці 26 жовтня за лічені хвилини повністю згорів автобус
Про це пише RegioNews з посиланням на "Головком".
Як стало відомо, пригода сталася на вулиці Степана Бандери біля будівлі Чернівецької обладміністрації. Що саме спричинило виникнення вогню, поки що невідомо. Проте спалахнуло у кабіні водія. Пасажири з авто встигли вибігти.
На місці події працювали рятувальники. У причинах того, що трапилося, будуть розбиратися правоохоронці.
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