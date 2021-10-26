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26 жовтня 2021, 11:47 38

У Чернівцях біля обладміністрації вщент згорів автобус

26 жовтня 2021, 11:47 38
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Фото: Рixabay
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У Чернівцях вранці 26 жовтня за лічені хвилини повністю згорів автобус

Про це пише RegioNews з посиланням на "Головком".

Як стало відомо, пригода сталася на вулиці Степана Бандери біля будівлі Чернівецької обладміністрації. Що саме спричинило виникнення вогню, поки що невідомо. Проте спалахнуло у кабіні водія. Пасажири з авто встигли вибігти.

На місці події працювали рятувальники. У причинах того, що трапилося, будуть розбиратися правоохоронці.

Нагадаємо, днями у Києві сталася пожежа на Лисій горі.

автобус пожежа

 
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