У Броварах стався вибух на заводі з переробки алюмінію

Фото: ДСНС

У місті Бровари на вулиці Луценка на території виробничого цеху підприємства "Втортех" стався вибух, який переріс у масштабну пожежу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

27 жовтня о 00:42 години до поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок вибуху установки по переробленню алюмінію в одному з приміщень заводу сталося руйнування стіни та загоряння алюмінієвої пудри", - повідомили у пресслужбі.

На місці події працювали працівники наряду реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво Броварського районного управління поліції та працівники ДСНС, які локалізували пожежу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять заходи для встановлення усіх причин і обставин події.

Раніше повідомлялось, що у Київській області стався вибух газу на території ДНЗ "Вербиченька" в Обухівському районі.