На Київщині стався вибух у харчоблоці дитсадка, потерпілих немає

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У Київській області стався вибух газу на території ДНЗ "Вербиченька" в Обухівському районі

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.

26 жовтня о 14:19 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про вибух за адресою: с. Кодаки, вул. Ювілейна, Васильківська міська громада, - йдеться в повідомленні.

Рятувальники спрямували на виклик черговий караул 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків та 49-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Калинівка.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що стався вибух газу без подальшого горіння в приміщенні харчоблоку суміжному з котельнею на території дитячого навчального закладу "Вербиченька", - інформують в ДСНС.

На надзвичайну подію залучались 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Вибух зруйнував стіни харчоблоку та перекриття. За попередніми даними загиблих та потерпілих немає.

Причину вибуху встановлюють.

Як повідомлялося, 19 жовтня на Запоріжжі від вибуху водонагрівача серйозно постраждала жінка.

Раніше, 13 жовтня на Одещині стався вибух у житловому будинку.