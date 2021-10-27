На Житомирщине спасатели всю ночь тушили пожар на территории школы

Фото ГСЧС

26 октября в 23:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение от очевидца о возгорании дров на территории школы в с. Ласки Коростенского района

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

По прибытию бойцов ГСЧС к месту происшествия выяснилось, что на открытой территории школы горит 25 куб.м дров. Существовала угроза распространения пламени на складское помещение и котельную, расположенные рядом. Спасатели приняли решение запросить помощь на тушение пожара и подвоз воды. Основные силы привлекались на защиту сооружений, а затем – на тушение очага пожара. Во время процесса ликвидации пожарные осуществили 8 подвозов воды из водонапорной башни, которая находилась в 350 метрах от очага горения, - сообщают спасатели.

Усилиями пожарных в 00:55 возгорание удалось локализовать. Чтобы предотвратить повторное возгорание, еще длительное время спасатели растягивали и проливали древесину, поэтому ликвидация состоялась в 6:00.

В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

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