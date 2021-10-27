13:02  27 октября
В Киеве за сутки умерли 54 человека, среди них годовалый мальчик - Кличко
17:31  27 октября
В Украине запустили отопление в более 70% жилых домов
17:19  27 октября
На Донбассе оккупанты дважды стреляли из запрещенных вооружений, погиб боец ООС
UA | RU
UA | RU
27 октября 2021, 16:05 92

На Житомирщине спасатели всю ночь тушили пожар на территории школы

27 октября 2021, 16:05 92
Читайте також українською мовою
Фото ГСЧС
Читайте також
українською мовою

26 октября в 23:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение от очевидца о возгорании дров на территории школы в с. Ласки Коростенского района

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

По прибытию бойцов ГСЧС к месту происшествия выяснилось, что на открытой территории школы горит 25 куб.м дров. Существовала угроза распространения пламени на складское помещение и котельную, расположенные рядом. Спасатели приняли решение запросить помощь на тушение пожара и подвоз воды. Основные силы привлекались на защиту сооружений, а затем – на тушение очага пожара. Во время процесса ликвидации пожарные осуществили 8 подвозов воды из водонапорной башни, которая находилась в 350 метрах от очага горения, - сообщают спасатели.

Усилиями пожарных в 00:55 возгорание удалось локализовать. Чтобы предотвратить повторное возгорание, еще длительное время спасатели растягивали и проливали древесину, поэтому ликвидация состоялась в 6:00.

В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщалось, сегодня в Броварах произошел взрыв на заводе по переработке алюминия.

Вчера в Черновцах возле обладминистрации полностью сгорел автобус.

школа пожар спасатели ГСЧС Житомирская область

На Киевщине произошел взрыв в пищеблоке детсада, пострадавших нет
26 октября 2021, 18:16
Школы Львова с 1 ноября переходят на дистанционку
26 октября 2021, 17:55
На Ровенской АЭС произошла авария, была вспышка водорода
26 октября 2021, 16:11
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua