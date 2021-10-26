На Рівненській АЕС сталася аварія, був спалах водню

ДСНС

На території Рівненської АЕС сталася аварія. Жертв та постраждалих немає

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС

Зазначається, що на відкритій території біля блоку № 3 сталася розгерметизація водневого трубопроводу (діам. 50 мм) та спалах водню без подальшого горіння.

Трубопровід персоналом станції перекрито. Жертв та постраждалих немає.

Радіаційний та протипожежний стан в межах норми. Станція працює в штатному режимі.

Від ДСНС залучено 19 осіб та 7 од. техніки.

Нагадаємо, у лютому місто Южноукраїнськ Миколаївської області залишилося без водопостачання через аварію на високовольтній електромережі, яка обслуговує відповідну атомну електростанцію.