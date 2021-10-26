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26 жовтня 2021, 16:11 88

На Рівненській АЕС сталася аварія, був спалах водню

26 жовтня 2021, 16:11 88
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ДСНС
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На території Рівненської АЕС сталася аварія. Жертв та постраждалих немає

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС

Зазначається, що на відкритій території біля блоку № 3 сталася розгерметизація водневого трубопроводу (діам. 50 мм) та спалах водню без подальшого горіння.

Трубопровід персоналом станції перекрито. Жертв та постраждалих немає.

Радіаційний та протипожежний стан в межах норми. Станція працює в штатному режимі.

Від ДСНС залучено 19 осіб та 7 од. техніки.

Нагадаємо, у лютому місто Южноукраїнськ Миколаївської області залишилося без водопостачання через аварію на високовольтній електромережі, яка обслуговує відповідну атомну електростанцію.

ДСНС аварія АЕС спалах

 
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