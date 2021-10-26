САП скерувала до суду обвинувальний акт у справі про підкуп голови Держеокадастру

Про це повідомляє пресслужба САП, передає RegioNews.

Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт у справі щодо колишнього керівника ГУД у Хмельницькій області та одного з посередників, яких у грудні 2020 року було викрито на пропозиції та наданні неправомірної вигоди голові Держгеокадастру, – інформує прокуратура.