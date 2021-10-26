САП скерувала до суду обвинувальний акт у справі про підкуп голови Держеокадастру
Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області Юрія Климка та його пособника Олексія Ковальова за спробу підкупу ексголови Держгеокадастру Романа Лещенка
Про це повідомляє пресслужба САП, передає RegioNews.
Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт у справі щодо колишнього керівника ГУД у Хмельницькій області та одного з посередників, яких у грудні 2020 року було викрито на пропозиції та наданні неправомірної вигоди голові Держгеокадастру, – інформує прокуратура.
Як повідомлялося, 9 грудня 2020 року НАБУ затримало двох осіб при дачі $170 тис. хабара главі Держгеокадастру.