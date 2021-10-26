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26 жовтня 2021, 15:26 8

На Дніпропетровщині затримали голову сільської ради за вимагання хабаря

26 жовтня 2021, 15:26 8
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Фото: з відкритих джерел
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В Дніпропетровській області правоохоронці затримали голову однієї із сільських рад у Павлоградському районі на хабарництві

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Дніпропетровської області.

Посадовець вимагав з підприємця 100 тисяч гривень за не перешкоджання йому у веденні господарської діяльності. Також за вказану суму обіцяв посприяти у виділенні та узаконенні земельної ділянки, розташованої на території сільської ради", - розповіли правоохоронці.

Правоохоронці затримали 44-річного чоловіка під час отримання першої частини неправомірної винагороди у сумі 43 тис. гривень.

У службовому кабінеті та за місцем мешкання посадовця провели обшуки. У фігуранта вилучили документи, які підтверджують його злочинну діяльність.

Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Йому вже обрали запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці затримали старшого інструктора одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненщини на отриманні хабаря у розмірі 600 доларів.

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