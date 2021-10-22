У Києві затримали двох співробітників ДБР на хабарництві

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У Києві правоохоронці викрили двох співробітників Державного бюро розслідувань "на гарячому" під час отримання грошей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За інформацією оперативників, вказані службовці ДБР системно лобіювали інтереси забудовників і "допомагали" бізнесменам вести підприємницьку діяльність.

Вони маскували свої дії під виконання службових обов’язків, пов’язаних із викриттям корумпованих правоохоронців та держслужбовців. При цьому тиснули на інших правоохоронців і посадових осіб із проханнями "закрити очі" на порушення своїх "клієнтів", - розповіли у пресцентрі.

Наразі їм повідомлено про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 369-2 (зловживання впливом)та ст. 370 (провокація підкупу).

Нагадаємо, 7 жовтня на хабарі був затриманий чиновник КМДА. СБУ викрила на системній корупції керівника підрозділу одного з департаментів Київської міської держадміністрації.