НАБУ затримало двох осіб при дачі $170 тис. хабара главі Держгеокадастру

Розслідування цієї справи НАБУ здійснює з вересня 2020 року

Розслідування цієї справи НАБУ здійснює з вересня 2020 року

Фото: НАБУ

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, працівники НАБУ та СБУ 9 грудня затримали "на гарячому” двох осіб, які кількома траншами надали 52 тис. доларів голові Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру.

Передбачалося, що загальна сума неправомірної вигоди, що призначалася за видачу наказів про виділення земельних ділянок підставним особам, становитиме 170 тис. дол. США. Серед затриманих — в.о. начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру та особа-посередник у передачі неправомірної вигоди”, - йдеться в повідомленні.

Розслідування цієї справи НАБУ здійснює з вересня 2020 року. Першу частину хабара у розмірі 26,9 тис. дол. голові Держгеокадастру зловмисники передали у листопаді 2020 року. Їх затримали 9 грудня під час передачі другого траншу у розмірі 25 тис. дол.

Слідство вважає, що один із затриманих може бути пов’язаний із компаніями, які надають послуги Держгеокадастру на проведення робіт із державної інвентаризації земель на територіях багатьох областей України у 2020 році”, - додали в НАБУ.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру, їхні дії кваліфіковані за ч.4 ст.369 ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”).

Нагадаємо, в Україні протягом двох місяців хочуть ліквідувати обласні управління Держгеокадастру.