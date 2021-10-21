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21 жовтня 2021, 15:29 43

На Донеччині члена територіальної виборчої комісії затримали на хабарі

21 жовтня 2021, 15:29 43
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Фото: з відкритих джерел
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В Донецькій області правоохоронці викрили протиправну діяльність члена Святогірської міської територіальної виборчої комісії

Як інформує RegioNews, про це йдеться у повідомленні поліції Донецької області.

Встановлено, що 55-річний член територіальної виборчої комісії виявив недоліки в документах щодо реєстрації одного з кандидатів у депутати.

Чоловік висунув вимогу щодо надання йому хабаря за не створення перешкод в участі депутатів на місцевих виборах", - розповіли правоохоронці.

Члена виборчої комісії було затримано одразу після одержання ним 1500 доларів.

Детективи слідчого управління обласного главку оголосили підозру чоловіку, який вимагав та одержав неправомірну вигоду за надання можливості одній з політичних партій взяти участь у місцевих виборах. Вказані дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що на Київщині поліцейський за хабар відпустив громадянина, який перебував у розшуку.

вибори хабар поліція депутат Донецька область ТВК

 
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