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26 октября 2021, 17:54 39

САП направила в суд обвинительный акт по делу о подкупе главы Госгеокадастра

26 октября 2021, 17:54 39
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Фото из открытых источников
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Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области Юрия Климко и его пособника Алексея Ковалева за попытку подкупа экс-главы Госгеокадастра Романа Лещенко

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает RegioNews.

Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по делу в отношении бывшего руководителя ГУД в Хмельницкой области и одного из посредников, которых в декабре 2020 года разоблачили на предложении и предоставлении неправомерной выгоды председателю Госгеокадастра, – информирует прокуратура.

Как сообщалось, 9 декабря 2020 года НАБУ задержало двух человек при даче $170 тыс. взятки главе Госгеокадастра.

На следующий день главе Госгеокадастра Хмельницкой области сообщили о подозрении в коррупции.

коррупция Госгеокадастр Хмельницкая область взятка САП суд

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