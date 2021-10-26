САП направила в суд обвинительный акт по делу о подкупе главы Госгеокадастра

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает RegioNews.

Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по делу в отношении бывшего руководителя ГУД в Хмельницкой области и одного из посредников, которых в декабре 2020 года разоблачили на предложении и предоставлении неправомерной выгоды председателю Госгеокадастра, – информирует прокуратура.