САП направила в суд обвинительный акт по делу о подкупе главы Госгеокадастра
Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Главного управления Госгеокадастра в Хмельницкой области Юрия Климко и его пособника Алексея Ковалева за попытку подкупа экс-главы Госгеокадастра Романа Лещенко
Об этом сообщает пресс-служба САП, передает RegioNews.
Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ направлен в суд обвинительный акт по делу в отношении бывшего руководителя ГУД в Хмельницкой области и одного из посредников, которых в декабре 2020 года разоблачили на предложении и предоставлении неправомерной выгоды председателю Госгеокадастра, – информирует прокуратура.
Как сообщалось, 9 декабря 2020 года НАБУ задержало двух человек при даче $170 тыс. взятки главе Госгеокадастра.