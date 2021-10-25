Україна отримає обладнання для зберігання вакцин від COVID-19 у закладах первинки

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Україна за фінансової підтримки уряду США отримає холодове обладнання вартістю $2,8 млн для зберігання вакцин від COVID-19 на базі закладів первинної медичної допомоги та для використання мобільними бригадами

Про це повідомляється в пресрелізі фонду ЮНІСЕФ, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кошти на придбання обладнання надало USAID.

Обладнання отримають 3100 пунктів вакцинації, 1034 з яких працюють на базі закладів первинної медичної допомоги, та 800 мобільних бригад.

Обладнання включає 5643 термоконтейнери, 8100 термосумок, 197730 холодоелементів і 27486 пристроїв температурного моніторингу.

Першу партію обладнання доставлено 30 вересня – це 2700 термосумок, у яких вакцини від COVID-19 можуть зберігатися за температури від +2 до +8 °C.

Надалі це обладнання можна використовувати для транспортування і зберігання вакцин, передбачених у національному календарі профілактичних щеплень.

На сьогодні USAID надав близько $10 млн на підтримку вакцинації в Україні й передав Україні майже $2,2 млн вакцин від COVID-19 у рамках механізму COVAX.

Як повідомлялося вчора, Німеччина передала Україні 1,5 мільйони доз COVID-вакцини AstraZeneca.