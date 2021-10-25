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25 октября 2021, 11:22 117

Украина получит оборудование для хранения вакцин от COVID-19 в учреждениях первички

25 октября 2021, 11:22 117
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Фото з відкритих джерел
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Украина при финансовой поддержке правительства США получит холодовое оборудование стоимостью $2,8 млн для хранения вакцин от COVID-19 на базе учреждений первичной медицинской помощи и для использования мобильными бригадами

Об этом сообщается в пресс-релизе фонда ЮНИСЕФ, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Средства на приобретение оборудования предоставило USAID.

Оборудование получат 3100 пунктов вакцинации, 1034 из которых работают на базе учреждений первичной медицинской помощи, и 800 мобильных бригад.

Оборудование включает 5643 термоконтейнера, 8100 термосумок, 197730 холодоэлементов и 27486 устройств температурного мониторинга.

Первая партия оборудования доставлена 30 сентября – это 2700 термосумок, в которых вакцины от COVID-19 могут храниться при температуре от +2 до +8 °C.

В дальнейшем это оборудование можно использовать для транспортировки и хранения вакцин, предусмотренных в национальном календаре профилактических прививок.

На сегодня USAID предоставил около $10 млн на поддержку вакцинации в Украине и передал Украине почти $2,2 млн вакцин от COVID-19 в рамках механизма COVAX.

Как сообщалось вчера, Германия передала Украине 1,5 миллиона доз COVID-вакцины AstraZeneca.

Ранее, в августе, Украина получила еще почти 190 тысяч доз вакцины COVID-вакцины Pfizer.

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