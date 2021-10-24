Німеччина передала Україні 1,5 мільйони доз COVID-вакцини AstraZeneca
Україна стала однією з країн, що отримали безкоштовні партії вакцини AstraZeneca від Німеччини
Як передає RegioNews, про це повідомляє DW.
Так, всього Німеччина передала різним країнам 7,6 млн доз вакцини. Найбільшу партію отримав В'єтнам - 2,6 млн доз, потім йдуть Україна (1,5 млн), Єгипет, Гана (кожна - по 1,2 млн) і Намібія (0,2 млн). Ще 350 тисяч доз мають відправити до Таїланду.
Окрім того, ще 10 млн доз передані в міжнародну програму рівного доступу до лікарських препаратів COVAX.
З жовтня Німеччина планує передати до COVAX вакцини від виробника Johnson & Johnson.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у МОЗ планують у 2022 році почати повторну вакцинацію від COVID-19.
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