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22 жовтня 2021, 20:32 13

Данілов заявив, що Україна тільки починає виходити на пікові показники захворюваності на COVID-19

22 жовтня 2021, 20:32 13
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Фото з відкритих джерел
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Україна тільки починає виходити на пікові показники захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19. Однією з основних причин такого поширення є велика кількість невакцинованих громадян

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час брифінгу, передає RegioNews

На превеликий жаль, COVID, як хвороба невакцинованих, вирує у світі. Ті прогнози, які ми надавали два місяці тому, коли буде припадати пік епідемії... Ми зараз тільки починаємо входити у цей пік. І є велика проблема, коли люди не вакцинуючись, потрапляють у лікарні. Після цього ми сьогодні з вами маємо рекорд по людях, які померли від COVID, — заявив секретар РНБО.

За його словами, така смертність зробила в країні "дуже страшну ситуацію".

Кількість людей, які будуть гинути від COVID, може перевалити за 1000 осіб і проблема саме у вакцинації… І у мене велике прохання до всіх: щоб ви розуміли, що ті люди, які сьогодні відправляються на цвинтарі через ковід, вони ті люди, які не пройшли вакцинування. Це 99,9% людей, які не провакцинувалися. Якщо далі хтось має бажання відправляти туди своїх родичів, близьких — можете далі робити вигляд, що цього робити не треба. Це дуже важлива річ, — запевнив Данілов.

Він додав, що на сьогодні в Україні "більш ніж достатньо" вакцин: "Вакцина є будь-яка. І сьогодні, якщо наша країна не вийде 350-400 тисяч вакцинованих за добу, у нас буде велика проблема".

Також секретар вказав, що РНБО звернулось до МОН, щоб з 25 жовтня більшість університетів і шкіл пішли на канікули, за винятком дітей з 1 по 4 класи. За його словами, "це рішення будуть приймати Кабмін та відповідні органи".

Ми прийняли рішення, що міністр охорони здоров'я пан Ляшко має забезпечити виконання програми по вакцинації, яка була прийнята раніше. Президент ставить завдання, щоб воно було виконано максимально в стислі терміни — до нового року лишається 70 днів, — додав Данілов.

Як повідомлялося, Ляшко назвав середню вартість лікування COVID-хворих у вересні.

Також у МОЗ планують у 2022 році почати повторну вакцинацію від COVID-19.

COVID-19 РНБО Олексій Данилов вакцинація захворюваність

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