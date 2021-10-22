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22 жовтня 2021, 14:36 6

Ляшко назвав середню вартість лікування COVID-хворих у вересні

22 жовтня 2021, 14:36 6
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з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляє, що у квітні-вересні Національна служба здоров'я (НСЗУ) перерахувала медустановам за лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою 4,8 млрд гривень, а середня вартість лікування одного пацієнта з COVID у минулому місяці становила 22 тисячі гривень

Як передає RegioNews, про це він заявив під час години запитань до уряду.

"З квітня по вересень НСЗУ вже перерахувала закладам охорони здоров'я 4,8 млрд гривень на лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою", - сказав він.

За його словами, вартість лікування одного пацієнта з COVID-19 у вересні в середньому склала 22 тис. гривень.

Також міністр заявив, що додатково 5,4 млрд гривень вже зарезервовані для закладів охорони здоров'я на оплату лікування хворих на коронавірус до кінця року.

Ляшко зазначив, що окремо кошти закладені і на оплату проведення вакцинації медичним працівникам.

Він додав, що за квітень-вересень поточного року закладам нараховано 380 млн гривень за проведення вакцинації від COVID-19.

Нагадаємо, що протягом попередньої доби, 21 жовтня, в Україні виявили 23 785 нових випадків коронавірусної інфекції. Це найбільша кількість інфікувань за весь час пандемії. Найбільшу кількість нових хворих виявили у Львівській та Дніпропетровській областях. До лікарень потрапило понад 5 тисяч осіб.

зарплати COVID-19 вакцинація НСЗУ

 
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