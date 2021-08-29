Україна отримала ще майже 190 тисяч тон вакцини COVID-вакцини Pfizer

Пресслужба ЮНІСЕФ

У неділю, 29 серпня, в Україну прибула чергова партія COVID-вакцини Pfizer-BioNTech від уряду Сполучених Штатів Америки в обсязі 188 370 доз

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ЮНІСЕФ.

Зазначаєтсья, що постачання вакцини відбулося в рамках ініціативи COVAX.

"Ці дози разом із розчинником для розведення вакцини надаються Україні урядом США через ініціативу COVAX в рамках глобальних заходів щодо забезпечення справедливого та рівного доступу до безпечних та ефективних вакцин проти COVID-19 для всіх країн світу", - заявили в ЮНІСЕФ.

Нова партія вакцини Pfizer-BioNTech буде використана для щеплення українців у центрах масової вакцинації та для імунізації організованих колективів.

"До кінця 2021 року, як очікується, Україна має отримати достатню кількість вакцин різних виробників, щоб захистити до 20% населення від COVID в рамках ініціативи", - додали в організації.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пообіцяв за літо щепити 10 мільйонів українців выд COVID-19. На його думку, цього не вдалося досягти через святкові дні та українську звичка відкладати усе на "після свят".

"Якби не ці свята і не українські "після свят", ми спокійно попали б і в 10 мільйонів до кінця літа. Зараз можливо буде (ця цифра - ред.) із затримкою в тиждень", - зазначив міністр.