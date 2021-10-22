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22 жовтня 2021, 22:00 16

В Україну прибула заключна партія додаткової військової допомоги США на 60 млн доларів

22 жовтня 2021, 22:00 16
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Фото Міноборони
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Третя партія додаткової військової допомоги США, яка прибула в Україну, містить в собі боєприпаси, протитанкову і високоточну зброю, а також медичне обладнання

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України, передає RegioNews.

Літак з третьою партією додаткової військової допомоги на 60 млн доларів від уряду США приземлився в аеропорту "Бориспіль". Повітряне судно доставило для потреб Збройних сил України (ЗСУ) боєприпаси, протитанкове і високоточне озброєння, медичне майно тощо.

У Міноборони нагадали, що дві попередні партії американської військової допомоги були доставлені в Україну 10 та 18 жовтня.

Військова допомога Україні на 60 млн доларів стала можлива завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту президента Володимира Зеленського в США. Вона надана додатково до раніше узгодженим обсягом у 250 млн доларів.

Як повідомлялося, 10 жовтня прибула перша партія додаткової безпекової допомоги від США Збройним силам України.

США військова техніка зброя допомога Міноборони

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