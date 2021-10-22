Данилов заявил, что Украина только начинает выходить на пиковые показатели заболеваемости COVID-19

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга, передает RegioNews

К большому сожалению, COVID, как болезнь невакцинированных, бушует в мире. Те прогнозы, которые мы предоставляли два месяца назад, когда будет приходиться пик эпидемии... Мы сейчас только начинаем входить в этот пик. И есть большая проблема, когда люди не вакцинируясь, попадают в больницы. После этого мы сегодня с вами имеем рекорд по людям, которые умерли от COVID, — заявил секретарь СНБО.

По его словам, такая смертность сделала в стране "очень страшную ситуацию".

Количество людей, которые будут погибать от COVID, может перевалить за 1000 человек и проблема именно в вакцинации... И у меня большая просьба ко всем: чтобы вы понимали, что те люди, которые сегодня отправляются на кладбище из-за ковида, они те люди, которые не прошли вакцинирование. Это 99,9% людей, которые не провакцинировались. Если дальше кто-то имеет желание отправлять туда своих родственников, близких — можете дальше делать вид, что этого делать не надо. Это очень важная вещь, - заверил Данилов.

Он добавил, что на сегодня в Украине "более чем достаточно" вакцин: "Вакцина есть любая. И сегодня, если наша страна не выйдет 350-400 тысяч вакцинированных за сутки, у нас будет большая проблема".

Также секретарь указал, что СНБО обратилось в МОН, чтобы с 25 октября большинство университетов и школ ушли на каникулы, за исключением детей с 1 по 4 классы. По его словам, "это решение будут принимать Кабмин и соответствующие органы".

Мы приняли решение, что министр здравоохранения господин Ляшко должен обеспечить выполнение программы по вакцинации, которая была принята ранее. Президент ставит задачу, чтобы она была выполнена максимально в сжатые сроки — до нового года остается 70 дней, — добавил Данилов.

Как сообщалось, Ляшко назвал среднюю стоимость лечения COVID-больных в сентябре.

Также в Минздраве планируют в 2022 году начать повторную вакцинацию от COVID-19.