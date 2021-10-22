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22 жовтня 2021, 12:55 292

Міносвіти рекомендує вишам перейти на дистанційку: названо дату

22 жовтня 2021, 12:55 292
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з відкритих джерел
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Міністерство освіти рекомендує запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти усіх форм власності та сфер управління через погіршення епідемічної ситуації

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм міністра освіти Сергія Шкарлета

"Закликаю всіх освітян, здобувачів освіти та їхніх батьків ставитись до ситуації з поширенням COVID-19 вкрай відповідально. Вакцинуватися, тобто захистити себе від високих ризиків захворювання, сьогодні може кожен!", – наголосив Сергій Шкарлет.

Міністр зазначив, що навчання у школах з наступного тижня буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.

Нагадаємо, що протягом попередньої доби, 21 жовтня, в Україні виявили 23 785 нових випадків коронавірусної інфекції. Це найбільша кількість інфікувань за весь час пандемії. Найбільшу кількість нових хворих виявили у Львівській та Дніпропетровській областях

міністр COVID-19 Міносвіти регіони

 
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