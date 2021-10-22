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22 жовтня 2021, 09:27 9

У МОЗ планують у 2022 році почати повторну вакцинацію від COVID-19 - Кузін

22 жовтня 2021, 09:27 9
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У Міністерстві охорони здоров'я мають намір в 2022 році почати повторну вакцинацію населення від COVID-19 і натякають на щорічну COVID-вакцинацію, проте масового введення третьої дози COVID-вакцини поки не передбачається

Як передає RegioNews, про це в ефірі одного з телеканалів повідом заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін

За словами Кузіна, все свідчить про те, що українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку, оскільки імунітет до COVID-19 з часом слабшає, навіть після щеплення.

"Поки що так. Ми розуміємо, що імунітет до коронавірусу не постійний і через деякий час він все менше і менше стає. Тому ті люди, які пройшли повний курс щеплення, повинні пройти повторне щеплення, щоб відновити імунну відповідь", - додав він.

При цьому Кузін додав, що масового введення "бустерної" дози вакцини поки не передбачається. Він підкреслив, що вивчається можливість застосування третьої дози для людей з хронічними захворюваннями.

"Поки не розглядається рекомендація про введення таким людям бустерної дози. Поки ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації в наступному році. Тобто людина, яка отримала дві дози в 2021 році, повинна отримати такі ж дві дози в 2022 році", - пояснив головний санлікар.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу вакциновано першою або другою дозою від 19 майже 270 тисяч осіб. Це новий добовий рекорд щеплень

вакцина вакцинація COVID-19 імунітет МОЗ

 
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