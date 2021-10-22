До саботажу створення повного енергобалансу України можуть бути причетні олігархічні кола - РНБО

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО в п'ятницю, передає RegioNews.

Досі, на жаль, є певний саботаж виконання рішення саме в плані створення енергетичного балансу України. І сьогодні, коли ми маємо розуміння, що певне коло осіб, які в народі звуться олігархами, мають великий вплив у цій галузі - ми вважаємо, що вони можуть бути причетні до того, що досі не з'явився такий фундаментальний документ у нашій країні, - сказав Данілов.