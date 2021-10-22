У реанімації пацієнти масово зізнаються в підробці COVID-довідок - Ляшко

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що перебуваючи в реанімації під кисневими масками, українці зізнаються в покупці підроблених довідок про вакцинацію від COVID-19

Як передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це міністр повідомив в ході години запитань до уряду в п'ятницю.

"Кожен підроблений тест і COVID-сертифікат забирає життя українців. Якщо ви вибираєте вмирати, втрачати близьких, купуючи підроблені документи, це ваше право, але, як показує досвід, з кисневою маскою в реанімації пацієнти зізнаються, що не були вакциновані, і називають імена тих, хто продав їм підроблену довідку", - заявив Ляшко.

Міністр додав, що за підробку довідок про тестування на COVID-19 Національна поліція розпочала 732 кримінальні справи, 349 особам повідомлено про підозру, 281 справу направлено до суду.

Раніше повідомлялося, що народна обраниця VIII скликання Надія Савченко та її сестра Віра попалися на використанні підроблених COVID-сертифікатів.

Нагадаємо, в Україні минулого тижня відкрили 90 справ через фейкові документи.